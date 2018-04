Fidel não compreendeu a produção de etanol, diz Garcia Marco Aurélio Garcia, assessor de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu nesta quarta-feira às críticas sobre o etanol do líder cubano, Fidel Castro. "Está havendo uma certa incompreensão na medida em que a posição que o presidente Castro tem defendido é que a produção de biocombustíveis criaria problemas para a produção de alimentos", afirmou Garcia. "No caso brasileiro e de todos os projetos aos quais estamos nos associando não é essa a realidade", acrescentou. Em um artigo intitulado "A internacionalização do genocídio", publicada no jornal cubano Granma, Fidel reiterou nesta quarta-feira suas objeções à aliança Brasil-Estados Unidos de promoção ao etanol, e condenou o uso de alimentos como combustíveis. Contudo, Garcia disse que Lula é um "obcecado pelos biocombustíveis" e não deixará de apregoar os benefícios das energias renováveis, mesmo diante de críticas. O Brasil é pioneiro mundial no desenvolvimento de álcool a base de cana-de-açúcar, e Lula acaba de assinar um acordo com o presidente dos EUA, George W. Bush, para ajudar países pobres a desenvolver a produção e a indústria de biocombustíveis. Equador Brasil também firmou acordos para impulsionar a produção de álcool e biodiesel com vários países da América Latina, entre eles a Bolívia, e o Equador. O presidente equatoriano, Rafael Correa, visitou nesta quarta-feira Lula em Brasília e anunciou que é "decisão do governo do Equador apoiar o desenvolvimento dos biocombustíveis" em parceria com o Brasil. "Vamos apoiar o Equador em seu programa nacional de biocombustíveis. Nossos países estão determinados a impulsionar esta revolução de energia limpa e renovável, geradora de empregos e capaz de preservar nossas florestas", disse Lula ao receber Correa. Falta de alimentos Já Garcia afirmou que "o problema do mundo não é a falta de alimentos mas a falta de renda" e indicou que no Brasil "as terras para biocombustíveis não são próprias para a produção de alimentos e nenhuma produção de biocombustíveis... significará a derrubada de uma só árvore da floresta amazônica". Perguntado sobre críticas feitas pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao programa brasileiro de álcool, Garcia disse que "entendíamos até pouco tempo atrás que a Venezuela estava interessada também na produção de álcool e biocombustíveis... não sei se mudou". Após assinar um acordo de longo prazo de compra de álcool com a Petrobras, a Venezuela deve figurar este ano como um dos principais mercados externos para companhia brasileira no biocombustível. O assessor de Lula disse ainda que "não queremos transformar o problema do álcool num problema ideológico". "O presidente Lula é um obcecado pelos biocombustíveis, não vai ser agora que vai deixar de fazer propaganda disso".