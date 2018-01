Fiep lança fundo para melhorar competitividade industrial A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) apresentou nesta quarta-feira o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fiep Industrial (FIDC), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e competitividade das indústrias do Estado por meio do financiamento das vendas, oferecendo mais prazos aos clientes. "Estima-se que o custo médio no financiamento e desconto de duplicatas é de 40% ao ano", disse o presidente da Fiep, Rodrigo da Rocha Loures. "Com o fundo vai custar 19%, que é a (taxa básica de juros) Selic mais 6%." Segundo ele, até agora o financiamento é o principal gargalo no setor industrial. Segundo a Fiep, o fundo oferecerá crédito a um custo próximo de 1,47% ao mês. O diferencial é a garantia oferecida pela Seguradora Mapfre. Caso o cliente da indústria não possa honrar o compromisso, a seguradora cobre o risco. De acordo com o diretor de Captação e Fomento da federação, Luiz Virgílio Macedo, a indústria seleciona os títulos que quer ceder ao fundo. A seguradora faz a análise e diz se aceita ou não garanti-lo. Com isso, a indústria pode realizar a operação, pois recebe à vista e paga em 180 dias. Com mais prazo para pagar, a indústria também poderá conceder mais prazo a seu cliente. "Pensamos no efeito na cadeia produtiva", acentuou Macedo. De acordo com o presidente da Fiep, os principais investidores do FIDC devem ser os fundos de pensão, mas também serão procuradas pessoas físicas e jurídicas que possam aplicar no mínimo R$ 300 mil. Segundo Loures, o maior benefício para os aplicadores é o fato de o fundo ter liquidez de médio prazo - a partir de 24 meses. "Isso faz com que a rentabilidade seja maior do que a curto prazo", salientou. A previsão é que nos primeiros quatro meses consiga R$ 60 milhões, atingindo R$ 130 milhões, a meta estabelecida nesta primeira série, em junho do próximo ano. "Depois deve ser lançada uma segunda série, com valor a ser definido a partir da prática", disse. A projeção é atender inicialmente 40 indústrias, que terão o risco coberto pela seguradora. Segundo Loures, não há interesse da Fiep, que é a patrocinadora do fundo, na obtenção de lucro, o que garante o custo mais baixo. "É uma plataforma para ter mais capital de juro e mais competitividade no mercado", afirmou. O fundo foi desenvolvido durante dois anos e registrado nesta quarta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Deve começar a operar em, no máximo, 30 dias. Ele é oferecido às empresas paranaenses associadas aos 96 sindicatos de indústria, mas a Fiep se propôs a compartilhar a experiência com entidades de outros Estados.