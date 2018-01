FIES: assinatura de contratos começa hoje Começou hoje, o período de contratações do FIES (Financiamento Estudantil) relativo ao processo seletivo do 2º semestre de 2001. Os estudantes classificados no processo e aprovados na entrevista com a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento da faculdade têm até o próximo dia 30 de novembro para comparecer a qualquer uma das 2.000 agências da Caixa Econômica Federal e assinar seu contrato do FIES. As entrevistas prosseguem até o dia 9 de novembro nas faculdades. Nessa etapa, os estudantes devem apresentar os comprovantes das informações declaradas na Ficha de Inscrição. O Formulário de Entrevista está disponível na Internet, nos sites da Caixa e do MEC (veja links abaixo). O Programa Criado no 2º semestre de 1999, o FIES substituiu o antigo Crédito Educativo - CREDUC e ampliou as condições de acesso à educação de nível superior para estudantes brasileiros regularmente matriculados em instituições privadas de ensino. O programa é destinado a universitários carentes, que não podem arcar integralmente com os custos de sua formação, e financia até 70% do valor das mensalidades. Neste semestre, foram 114.778 inscritos, concorrendo a 30 mil vagas oferecidas pelo Ministério da Educação. O processo de seleção leva em conta o perfil sócio-econômico dos estudantes, analisado por meio de sistema informatizado desenvolvido pelo Caixa. Desde sua criação, o FIES já contou com a participação de 1.100 instituições de Ensino Superior, com recursos de R$ 807 milhões, e beneficiou 156 mil estudantes. Contrato Para a assinatura do contrato, o estudante deverá levar à uma agência da Caixa a Declaração de Aprovação na entrevista, juntamente com os seguintes documentos: - carteira de identidade e CPF próprios; ou os mesmos documentos do representante legal, no caso de menor de 21, não emancipado; - carteira de identidade e CPF do(s) fiador(es), inclusive dos cônjuges, se casado(s); - certidão de casamento do(s) fiador(es), se for o caso; - Comprovante de residência do candidato e do(s) fiador(es); - Comprovante de rendimentos do(s) fiador(es). Para maior comodidade, o atendimento na Caixa poderá ser agendado previamente pelo 0800-550101(Disque-Caixa).