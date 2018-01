FIES é alternativa para custear estudos Quem enfrenta dificuldades para custear os estudos universitários não deve perder a oportunidade de solicitar o Financiamento Estudantil (FIES) da Caixa Econômica Federal. Para conseguir o financiamento é necessário participar de um processo de seleção que leva em consideração principalmente situação sócio-econômica dos candidatos. As inscrições estão abertas até dia 23 de março e podem ser feitas pela Internet, no site do Ministério da Educação e Cultura - MEC (veja link abaixo). O FIES financia até 70% do valor da semestralidade escolar, mas, se o estudante quiser, pode optar por finaciar um porcentual menor. O valor não financiado é pago normalmente à faculdade pelo estudante. A taxa de juros do FIES para os contratos assinados no 1º semestre de 2001 será de 9% ao ano ou 0,72073% ao mês, permanecendo fixa por todo o período de vigência do financiamento. Antes da conclusão do curso, o universitário pagará, a cada três meses, parcelas de juros no valor máximo de R$ 50,00. Durante os doze primeiros meses após a conclusão do curso, o universitário pagará prestações mensais em valor equivalente à parcela que não era financiada pelo FIES no último semestre em que utilizou o financiamento. O saldo devedor restante será parcelado em até uma vez e meia o período de utilização do financiamento, sendo o valor das prestações calculado pela Tabela Price. É permitida, a qualquer tempo, a amortização parcial ou liquidação antecipada do saldo devedor. O universitário poderá optar entre os dias 5, 10, 15, 20 ou 25 como data de vencimento de suas parcelas trimestrais de juros e prestações mensais. É muito importante o pagamento em dia das parcelas de juros trimestrais, pois os universitários que estiverem em atraso com suas parcelas no período de renovação do contrato, que ocorre semestralmente (independentemente do regime de curso da faculdade ser anual) não terão seus financiamentos renovados. Veja um exemplo de financiamento fornecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) Assinatura do contrato: 20/04/2001 Dia escolhido para vencimento das obrigações: 20 Semestralidade: R$ 3.000,00 Duração regular do curso: 4 anos Percentual financiado (máximo): 70% Parcela mensal financiada: R$ 350,00 Parcela mensal não financiada: R$ 150,00 Taxa de juros efetiva: 9% ao ano (ou 0,72073% ao mês) Saldo devedor ao fim de quatro anos: R$ 19.178,91 Total do financiamento em quatro anos: R$ 16.800,00 Pagamento de juros (primeiro trimestre financiado): R$ 23,20 Pagamento de juros (último trimestre financiado): R$ 50,00 Prestações nos 12 meses após conclusão do curso: R$ 150,00 Prazo restante de amortização: 6 anos Prestação na fase restante de amortização: R$ 340,18 Prazo total do contrato: 11 anos