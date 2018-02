FIES: inscrições pela Internet começam hoje Os universitários interessados em concorrer ao crédito educativo do governo podem fazer, a partir de hoje, suas inscrições pela Internet por meio dos sites do MEC e da Caixa Econômica Federal (veja os links abaixo). O prazo vai até o dia 22 de março. Porém, existem algumas regras para participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). A principal delas é estar devidamente matriculado em um curso de graduação de faculdade ou universidade particular. Vale lembrar, no entanto, que as escolas também devem estar cadastradas no Fies. Ao acessar um dos endereços eletrônicos, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição. Feito isso, será preciso imprimir duas vias do formulário e entregá-las na faculdade, que deverá validar a inscrição. Nessa primeira etapa, serão selecionados os candidatos com menor poder aquisitivo. Os escolhidos passarão ainda por uma entrevista. Os aprovados poderão obter o financiamento na Caixa Econômica Federal. O valor do empréstimo está limitado a 70% do valor dos encargos educacionais cobrados pela faculdade durante o semestre e a taxa de juro é de 0,72073% ao mês. Pagamento Enquanto cursar a faculdade, o estudante pagará, a cada três meses, apenas as parcelas de juro, limitadas ao valor máximo de R$ 50,00. Ao terminar o curso, nos 12 primeiros meses o contratante pagará prestações mensais em valor equivalente à parcela que não era financiada pelo Fies no último semestre do financiamento. O saldo restante será parcelado em até uma vez e meia o período de utilização do empréstimo, sendo o valor das prestações calculado pela Tabela Price.