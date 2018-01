FIES: saiba como é feita a seleção Para participar do processo de seleção do Financiamento Estudantil (FIES), da Caixa Econômica Federal, o estudante deve preencher uma ficha de inscrição que está diponível no site do Ministério da Educação e Cultura - MEC (veja link abaixo) até dia 23 de março. Podem participar do processo seletivo apenas os estudantes regularmente matriculado em uma faculdade particular com conceitos A, B ou C nas últimas duas avaliações do provão. Depois de se inscrever pela Internet, o estudante tem de apresentar o protocolo de inscrição (página impressa da Internet) à sua faculdade para validar a inscrição, até 27 de março. A relação de inscrições validadas ficará disponível para consulta na Internet, nos sites da Caixa e do MEC até 28 de março (veja links abaixo). Se eventualmente a inscrição não constar da relação de inscrições validadas, o universitário deverá apresentar recurso junto à faculdade de 29 a 30/03/2001, até às 23:59 horas. Dia 2 de abril será divulgada, também na Internet, a relação final de todas as inscrições validadas. A faculdade deverá afixar cópias da relação em locais de grande circulação de estudantes. Critérios de seleção A seleção dos candidatos é feita pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), que leva em consideração os seguintes dados fornecidos na inscrição: renda bruta mensal familiar, tipo de moradia, se outro membro da família também paga faculdade, se o estudante já tem curso superior completo e o número de pessoas que compõe a família. Vale lembrar, que todos os dados informados deverão ser comprovados em entrevista pelos estudantes que tiverem a ficha de inscrição selecionada. Os universitários aprovados na entrevista, precisam apresentar um fiador com renda comprovada de, no mínimo, o dobro da mensalidade integral do curso financiado. Se a renda bruta do grupo familiar do estudante for menor que 60% da mensalidade escolar, é exigido um fiador adicional também com renda comprovada de, no mínimo, o dobro da mensalidade integral do curso a ser financiado. Se o aluno não conseguir um fiador nessas condições, é admitida a apresentação de até quatro fiadores para a composição da renda exigida. Não podem ser fiadores o cônjuge do estudante, nem ele próprio. O financiamento é concedido ao universitário, mediante assinatura de Contrato de Abertura de Crédito pelo universitário, responsável legal (se estudante menor de 21 anos e não emancipado), fiador(es) e cônjuge do(s) fiador(es), com a Caixa Econômica Federal. Para obter mais informações sobre procedimentos de inscrição, seleção e entrevista, o estudante pode consultar a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES na própria faculdade.