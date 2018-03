Fiesp: alta do emprego na indústria é a 1ª em 13 meses A alta de 0,20% do nível de emprego da indústria paulista em setembro, na comparação com agosto, no resultado com ajuste, representou o primeiro crescimento depois de 13 meses de queda, informou hoje a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O último resultado positivo havia sido registrado em agosto de 2008, quando a expansão foi de 0,11%.