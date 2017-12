Fiesp amplia oferta de serviços para exportadores A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo está incrementando as atividades do Centro Internacional de Negócios (CIN), de serviços voltados a exportadores. A partir do site cin.fiesp.com.br, o empresário passa a ter acesso à programação de feiras de negócios no Brasil e no Exterior e de missões comerciais voltadas às vendas externas. A Fiesp informa, também online, ofertas e demandas das empresas estrangeiras interessadas em importar e elabora estudos de mercados e pesquisas para identificar eventuais clientes estrangeiros. O CIN faz parte da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A lista de serviços oferecidos é formada por estudos de mercados, pesquisas de importadores e exportadores em todo o mundo e diretório de exportadores brasileiros disponível em três idiomas pelo site (cin.org.br).