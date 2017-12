Fiesp analisa os efeitos do não repasse orçamentário do ICMS O Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos (Conjur) da Fiesp reúne-se na segunda-feira, às 10 horas, para analisar os efeitos do não repasse orçamentário pelo Governo Federal do ICMS das exportações, referente a Lei Kandir. A reforma política também está na pauta de discussões. O encontro organizado pelo Instituto Roberto Simonsen, organismo de estudos avançados da Fiesp, será fechado, mas ao final, os participantes atenderão os jornalistas.