Fiesp apóia restrição de têxteis chineses no Brasil A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) anunciou hoje que apóia o acordo de restrições voluntárias para a entrada de têxteis chineses no Brasil e também o Memorando de Entendimento que estabelece mecanismos de informações e controle de produtos, ambos fechados no fim da semana passada. Porém, a entidade alertou para a necessidade de se adotar medidas semelhantes para outros setores da indústria. Considerando-se apenas os bens industriais, o comércio bilateral saiu de um superávit brasileiro de US$ 178,7 milhões em 2003 para um déficit de US$ 1,62 bilhão em 2004 e US$ 3,13 bilhões em 2005. Esses resultados têm impactado a balança bilateral total de forma negativa para o Brasil. Em 2003, o Brasil registrou um superávit total com a China de US$ 2,385 bilhões. Em 2004, o resultado caiu para US$ 1,729 bilhão e em 2005, para US$ 1,480 bilhão. No ano passado, as importações brasileiras de produtos chineses cresceram 44%. Na avaliação da Fiesp, os setores industriais diretamente afetados pelas importações chinesas estão preparados para a negociação de novos compromissos de autolimitação. Caso isso não aconteça, esperam a rápida adoção das salvaguardas específicas contra a China, previstas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e regulamentadas no Brasil em setembro passado. "Cabe agora ao governo brasileiro transformar as intenções em soluções efetivas para os problemas enfrentados nos diversos segmentos da indústria brasileira", cobra a entidade. Compromisso A Fiesp destacou que o Memorando também estabelece compromissos de negociações de novos acordos de autolimitação entre os governos dos dois países, com a participação direta da iniciativa privada brasileira e do setor produtivo chinês, para produtos previstos no Artigo 16 do Protocolo de Acesso da China à Organização Mundial do Comércio (OMC). Para a FIESP, os direitos relativos à adoção de salvaguardas específicas contra produtos de origem chinesa, garantidos pelo Artigo 16, não estão sujeitos a restrições decorrentes de negociações bilaterais. Crítica Publicamente contrária ao compromisso do governo brasileiro de reconhecer a China como economia de mercado, a Fiesp aproveitou o acordo de restrições voluntárias para a entrada de têxteis chineses no Brasil, anunciado na quinta-feira (9), e voltou a criticar a posição do governo brasileiro. A decisão de conceder à China o status de economia de mercado foi anunciada em 2004 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda não foi regulamentada. "A Fiesp opõe-se a esse reconhecimento, que não condiz com a realidade da economia chinesa e limita as possibilidades de ação do Brasil no âmbito de defesa comercial", informa a entidade, em comunicado, ressaltando que o incremento do déficit no comércio de bens industriais, associado por vezes a práticas desleais, justifica a posição da entidade. A Fiesp também afirma que a crescente oferta de produtos piratas, a imensa maioria de origem chinesa, contribui para a deterioração das relações comerciais do Brasil com terceiros países.