Fiesp apoiará candidato que priorizar o crescimento A animação do carnaval não foi suficiente para acalmar o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que na madrugada desta segunda-feira revelava sua indignação, no Sambódromo, com o desempenho da economia brasileira em 2005. Segundo ele, a instituição que preside vai apoiar, nas eleições presidenciais, o candidato que "priorizar o crescimento". Skaf, que encontrou o governador Geraldo Alckmin - com quem circulou por alguns minutos na Marquês de Sapucaí - no camarote da vice-prefeitura do Rio, disse que não está vinculado a nenhum partido político. "Há mais de seis meses tenho alertado sobre essa política monetária de juros altos, essa visão exclusivamente monetarista", disse. O presidente da Fiesp, que usava a camisa do camarote Rio, Samba e Carnaval, considerou o crescimento de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 "ínfimo" e disse que os juros estão caindo "em velocidade bem menor do que deveria". Ele defendeu também a redução dos gastos públicos.