Fiesp aponta queda de 0,30% no nível de emprego industrial O nível de emprego industrial no Estado de São Paulo, apurado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), caiu 0,30% em junho ante maio. Isso significa 4.564 empregos a menos no Estado. De janeiro a junho deste ano, a perda de emprego em números absolutos foi menor, de 1.423 postos de trabalho. Em 12 meses, o nível de emprego industrial, com queda de 3,4%, teve menos 53.458 vagas no Estado de São Paulo. De janeiro a junho, o único mês que registrou saldo positivo no nível de emprego industrial foi março, com aumento de 0,56% no índice ante fevereiro. Em maio, o nível de emprego havia recuado 0,18%. Em abril, a queda foi de 0,20% na comparação mês a mês.