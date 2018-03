Fiesp apura aumento de 4,9% nas vendas da indústria em maio As vendas reais da indústria paulista cresceram 4,9% em maio ante abril, segundo o Levantamento de Conjuntura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na comparação com maio de 2003, a alta nas vendas foi de 25,7%. No acumulado janeiro a maio, as vendas reais tiveram incremento de 20,4% sobre o mesmo período do ano passado. A pesquisa mostra também que o total de salários reais aumentou 0,9% em maio sobre abril e 9% sobre maio de 2003. Também cresceu o número de horas trabalhadas na produção da indústria paulista. Na comparação mês a mês o aumento foi de 3,1%. Já na comparação maio ante maio de 2003, as horas trabalhadas aumentaram 5,3%.