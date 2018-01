Fiesp: atividade cresce 2,1% em maio A Fiesp acaba de divulgar que o INA (indicador de nível de atividade) da indústria paulista cresceu 2,1% em maio na comparação com abril. Em relação a maio de 99, o crescimento foi de 1,4%. As vendas reais tiveram aumento de 5,7% em maio ante abril e de 18,7% em comparação a maio de 99. Entre os setores que registraram crescimento, a Fiesp destacou: material de transporte (+4,5% em maio ante abril, têxtil (+2,2%), material de transporte (+4,5%), química (+0,4%) e minerais não metálicos (+0,2%). A Fiesp prevê que o INA terá uma elevação de 6,7% no acumulado de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado.