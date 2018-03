Fiesp: atividade da indústria sobe 4,3% em setembro

Na comparação com setembro de 2008, a atividade industrial recuou 6% no mês passado. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o INA registra queda de 12,3%, em relação a igual período do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro, o INA tem uma queda acumulada de 10,6%.

Já o nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria paulista subiu para 82,3% em setembro, ante 81,5% em agosto, sem ajuste. No resultado com ajuste, o Nuci subiu de 80,3% para 81,2%, no período.

Confiança

A Fiesp também informou hoje que a confiança dos empresários da indústria paulista atingiu 58,3 pontos na segunda quinzena de outubro, segundo a pesquisa Sensor. O resultado ficou praticamente estável em relação ao desempenho da primeira quinzena do mês, quando o Sensor estava em 58,9 pontos.

Entre os componentes do Sensor, o item Mercado ficou em 65,5 pontos, ante 65,7 na quinzena anterior; Venda caiu para 59,6 pontos, ante 63; Estoque ficou em 49,7 pontos, ante 50,3; Emprego ficou em 56,8 pontos, ante 55,9; e Investimento ficou com 58,5 pontos, ante 58,1. No levantamento, os resultados próximos de 50 pontos indicam estabilidade, os que estiverem acima de 50 equivalem a otimismo e os que estiveram abaixo deste patamar indicam pessimismo.