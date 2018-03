Fiesp: atividade industrial dá sinais de recuperação Os dados da atividade industrial paulista no mês de setembro demonstram uma tendência "incontestável" de recuperação, avaliou hoje o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini. Dos 19 setores que compõem a pesquisa do Indicador do Nível de Atividade Industrial (INA), 17 apresentaram crescimento e apenas dois tiveram resultado negativo. O INA subiu 4,3% em setembro na comparação com agosto no cálculo com ajuste sazonal, no melhor resultado desde abril de 2008, quando o indicador subiu 5,5% ante março.