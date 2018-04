Fiesp: atividade industrial em SP subiu 0,2% em outubro O Indicador de Nível de Atividade (INA), divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 0,2% em outubro ante setembro, com ajuste sazonal. A Fiesp revisou o INA de setembro, com ajuste, de 3,7% para 4,2%. Sem o ajuste, o indicador registrou alta de 3,4% ante setembro e avançou 4,6% no mês passado na comparação com outubro de 2007. No acumulado do ano de janeiro a outubro, a atividade industrial paulista registrou alta de 7,5%, resultado superado apenas por igual período do ano de 2004, quando cresceu 13,7%. No ano passado, entre janeiro e outubro, a atividade cresceu 6%. No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, o crescimento é de 7,7%. O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria paulista atingiu 83,9% em outubro, ante 83,7% em setembro, sem ajuste. Com ajuste, o Nuci ficou em 82,9% em outubro, ante 82,8% em setembro. Pessimismo O pessimismo atingiu em cheio as expectativas dos industriais paulistas no mês de novembro. A pesquisa "Sensor", realizada quinzenalmente pela Fiesp com o objetivo de prever os resultados da atividade industrial antes da divulgação do INA deste mês, registrou 42,5 pontos na segunda quinzena de novembro. Esse indicador varia de 0 a 100 pontos, de forma que resultados abaixo dos 50 pontos indicam pessimismo. Todos os itens que compõem o Sensor Fiesp ficaram abaixo dos 50 pontos. Mercado registrou 39 pontos; vendas 42,5 pontos; estoque 42,1 pontos; emprego 43,3 pontos; e investimentos 45,6 pontos. O sensor da primeira quinzena de novembro, que estava em 43,7 pontos, foi revisado para 43,3 pontos. Os resultados de novembro foram os primeiros do ano a ficar abaixo dos 50 pontos e são os piores da série histórica, iniciada em junho de 2006. A última vez em que o sensor ficou abaixo dos 50 pontos foi em janeiro de 2007, quando foi de 49,1 pontos.