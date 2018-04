Fiesp cobra apoio dos candidatos ao acordo e dólares para mercado A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nota oficial em que diz que o empréstimo do FMI disponibiliza "recursos suficientes para o Brasil e chega em boa hora", cobra o apoio dos candidatos à Presidência e também a oferta de mais dólares pelo Banco Central (BC). "Afinal, permite uma transição mais suave de governo, um primeiro ano de mandato menos vulnerável às condições do mercado internacional de crédito e não impõe condições adicionais de arrocho fiscal ou monetário, nem a este nem ao próximo governo", escreve o presidente da entidade, Horacio Lafer Piva. A nota diz que a Fiesp espera que o Banco Central se disponha a oferecer mais dólares ao mercado, "que trabalhe para restabelecer as linhas de comércio exterior, principalmente junto aos bancos estrangeiros, e que dê mais atenção a medidas que recuperem o nível de atividade ainda neste segundo semestre". O acordo com o FMI foi fechado hoje, em Washington, e prevê o empréstimo de US$ 30 bilhões para o Brasil, dos quais 80% serão liberados em 2003.