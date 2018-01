Fiesp: Com atual política econômica, País cresce 3% em 2007 A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, duas previsões distintas para o crescimento da economia em 2007, com a primeira variação de 3% e a segunda de 4,5%. O chamado Cenário A considera a continuidade da atual política econômica, considerando expansão do gasto público, taxa de juros elevada e câmbio valorizado, o que resultaria na expansão de 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Já o Cenário B considera a promoção de um ajuste fiscal pelo governo, corte de juros reais para patamares inferiores a 10% ao ano e a adoção de uma política cambial, detalhada no estudo recente, divulgado pela Fiesp, em parceira com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Brasil na Busca do Crescimento Econômico. O Cenário A considera, por exemplo, que a despesa primária do governo saltaria de 19,1%, em 2006, para 21,7%, em 2007, ao passo que o superávit primário (governo central, sem considerar as estatais) cederia de 2,6% para 2%, enquanto a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), terminaria 2007 em torno de 12% ao ano. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) considerada no Cenário A atingiria, em 2007, 8,5%. Com estas condicionantes, o Cenário A projeta um PIB Agrícola para 2007 de 3,5%; de 3,3% para o total da indústria e 2,7% para Serviços. Também nesta perspectiva, o nível de emprego da indústria paulista atingiria 0,7%, no próximo ano, enquanto o Indicador do Nível de Atividade (INA) alcançaria 3%, ambos índices apurados pela Fiesp. Mais otimista, o Cenário B estima que as despesas primárias do governo cederiam de 19,1% do PIB para 17,2%, ao passo que o superávit primário (governo central, sem considerar as estatais) seria elevado de 2,6% para 3,7% no próximo ano. A projeção também estima a Selic posicionada em 9% ao ano em dezembro de 2007, enquanto a FBCF ficaria em 10% do PIB. Desta forma, o PIB agrícola atingiria 4,7%, enquanto o do total da indústria saltaria para 5,7% e o de Serviços para 3,5%. Os indicadores da Fiesp de emprego e de atividade subiriam, respectivamente, 3,1% e 5,4%. Para elaborar o conjunto das projeções, a Fiesp considerou também que o crescimento mundial será da ordem de 9,9% no próximo ano, com expansão das exportações globais em 4,9%, projeções estas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Especificamente quanto à balança comercial brasileira, a Fiesp manteve uma projeção de continuidade do superávit da ordem de US$ 45 bilhões, enquanto também projeta aumento da demanda interna pela via da expansão da massa salarial real e também da oferta de crédito às pessoas físicas.