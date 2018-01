Fiesp critica adiamento da vigência do Super-Simples Frustração com o prazo, mas comemoração com a aprovação. Assim foi a reação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) à aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), nesta quarta-feira, no Senado, após já ter sido aprovada no dia 5 de setembro na Câmara dos Deputados. Os representantes da Federação criticaram a vigência da lei somente para 1º de julho de 2007. Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o adiamento de seis meses não faz sentido. "Problemas técnicos devem ser resolvidos de imediato. Seis meses é muito tempo", criticou Skaf, acrescentando ainda que o setor tem "pressa de crescer". Skaf ainda reiterou as críticas dizendo que não vê motivos para dificultar a implantação. "A Receita Federal sabe que esse projeto está tramitando no Congresso defendendo legítimos interesses do Brasil. Todos sabíamos de que se trata de uma reforma tributária para as MPEs. Por isso, não entendo as razões de, só agora, serem levantadas essas dificuldades de implantação do ´Super-Simples´", completou o presidente da Fiesp. Para o presidente, a aprovação do texto da lei complementar, que reduz a carga tributária e amplia a abrangência do Simples (o sistema simplificado de pagamento de tributos), incentiva o crescimento da economia brasileira. "A aprovação representa um concreto incentivo ao imediato crescimento do Brasil. Afinal, as micros e pequenas empresas representam 41% dos 27 milhões de empregos formais, somando 20% do PIB brasileiro", declarou Skaf. De acordo com a nota, emitida por meio de sua assessoria de imprensa, desde novembro de 2005 a entidade luta para aprovar a lei, que começa a dar sinais de efetivação. "Em 10 de novembro do ano passado foram entregues nos parlamentos de âmbito nacional 100 mil assinaturas de micros e pequenos empresários paulistas em defesa da aprovação da referida lei. Estamos satisfeitos com mais essa conquista". Adiamento O governo conseguiu evitar uma perda de receita de até R$ 2,6 bilhões com o adiamento de seis meses da entrada em vigor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O adiamento foi pedido tanto pelo Ministério da Fazenda quanto pelos secretários estaduais de Fazenda, temerosos com a renúncia de arrecadação que o Super-Simples acarretaria. Na esfera federal, de acordo com as estimativas da Receita Federal, a perda seria da ordem de R$ 5,3 bilhões. Na esfera estadual e municipal, há estimativas muito divergentes, que vão de R$ 1 bilhão a até R$ 9 bilhões. As divergências decorrem do fato de que, nas estimativas mais pessimistas, não são considerados os benefícios fiscais que as pequenas empresas já recebem atualmente. O relator da lei na Câmara, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), avalia, por exemplo, que a perda de Estados e municípios é inexpressiva, e que os ganhos decorrentes da formalização da economia seriam superiores à renúncia de receita.