Fiesp critica China, mas dá pen drive chinês para jornalistas A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) cometeu uma gafe nesta quinta-feira. Depois de destacar a posição contrária da entidade ao reconhecimento da China como economia de mercado, o presidente da Fundação, Paulo Skaf, ofereceu pen drives de origem chinesa como brinde aos jornalistas que compareceram ao almoço de final de ano. "Eu desconhecia esse fato, mas certamente esse produto não é pirata e foi comprado com nota fiscal", afirmou Skaf, visivelmente constrangido. Antes disso, Skaf havia, inclusive, defendido a criação, pela Fiesp, de uma comissão de defesa comercial permanente. Skaf contou que há hoje 11 processos de antidumping em tramitação e cerca de 30 setores estão preparando novos processos. O dirigente disse ainda que a entidade, em parceira com a U.S. Chamber, tem feito um trabalho de treinamento dos técnicos das aduanas para evitar a entrada de produtos piratas vindos da China no Brasil. "Não somos contra a relação entre Brasil e China, mas hoje essa relação não é saudável, é ruim e de baixa qualidade", opinou. "O Brasil vende basicamente matérias-primas para a China, principalmente minério de ferro e soja, e a China vende produtos manufaturados para o Brasil que prejudicam a produção nacional. O nosso déficit comercial com a China é hoje de US$ 6 bilhões, com tendência a crescer ainda mais", acrescentou. Na avaliação de Skaf, os preços dos produtos chineses são baixos e o volume importado pelo Brasil é muito grande porque a China usa de "banditismo" e práticas desleais de comércio ao manter sua moeda desvalorizada de forma artificial. "Os empresários chineses e seus trabalhadores não são mais competentes que os nossos. Mas as condições de competitividade são diferentes nos dois países e mais satisfatórias para eles." Prioridades A prioridade da Fiesp na agenda de comércio exterior em 2007 será a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e a resolução de problemas relacionados aos produtos importados da China. O diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da entidade, Carlos Cavalcanti, destacou que a economia americana é a maior e a mais dinâmica do planeta e que o Brasil deve explorar oportunidades naquele país. "Os Estados Unidos importam anualmente US$ 1,8 trilhão em valores. Nesse total, as exportações brasileiras representam somente 1,33%", argumentou. Segundo Cavalcanti, a participação dos Estados Unidos na pauta de exportações brasileiras tem caído desde 2004. Naquele ano, 20,77% dos produtos produzidos no Brasil foram destinados aos EUA. Em 2005, o índice caiu para 18,99%, e em 2006, para 18,08%. "Vamos trabalhar para destravar os problemas, atuar na promoção do diálogo e do comércio efetivo com os EUA e firmar novos acordos comerciais. Não podemos perder tempo", anunciou. Como exemplo, ele destacou o trabalho da Fiesp na defesa da permanência do Brasil no Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos, "que já era considerada uma causa perdida". Cavalcanti reconheceu que Brasil e Estados Unidos têm restrições mútuas nas relações bilaterais, mas ressaltou que ambos os países concordam em alguns pontos. "Podemos trabalhar para agilizar as concessões de vistos de negócios, reduzir a burocracia das aduanas, diminuir alguns impostos e eliminar a bitributação", citou.