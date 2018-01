Fiesp critica Copom e defende política monetária flexível O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, criticou hoje a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em manter estável a taxa básica de juros da economia, a Selic. Segundo a nota, o Banco Central rejeita a lição de que o regime de metas precisa ser flexível e a política monetária "insiste em roubar a cena". ?Os preços ao consumidor estão sofrendo influências sazonais (mensalidade escolares, por exemplo), de clima (alimentos in natura) e do aumento das cotações de algumas commodities. Assim, ou são variações passageiras que devem ser revertidas no futuro próximo ou representam simplesmente uma mudança nos preços relativos. Não há razão para se temer aumentos generalizados de preços. Este diagnóstico justificaria uma política monetária mais flexível, permitindo que os juros fossem reduzidos já?, destaca Piva em nota. Indústria do RJ A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) também divulgou nota criticando a decisão do Copom e defendendo a retomada da queda dos juros. Para a Firjan, a decisão do Copom "representa risco de perda da chance de retomar-se a trajetória de crescimento, assim como uma janela de oportunidade que se fecha". Diz a nota que "a avaliação do empresariado fluminense é de que a economia brasileira apresenta condições para retornar à rota de queda das taxas de juros. Em primeiro lugar, não podem ser visualizados reajustes generalizados de preços e o crescimento a ritmo moderado não sanciona aumentos futuros. Em segundo, as prévias de inflação para o mês de fevereiro já denotam arrefecimento das pressões recentes, sendo grande a probabilidade dos índices retornarem a patamares mais baixos a partir de março".