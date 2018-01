Fiesp critica decisão do Copom A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nota em que critica o aumento dos juros básicos pelo Banco Central (BC). Mas contemporiza, ao prever uma "queda significativa" dos juros já em fevereiro, e ao informar que quer acreditar que a elevação esteja no "contexto de construção da credibilidade de um governo que se inicia". "Mas os juros não podem ser mantidos em patamar tão alto por muito tempo. O papel de amainar as expectativas de inflação futura e tornar mais críveis as metas ajustadas de inflação deve ser cumprido rapidamente", afirma o presidente da entidade, Horacio Lafer Piva, que assina o texto. A Fiesp dá a receita: complementar o arrocho de política monetária com aumento do superávit primário em 2003 seria a forma mais eficaz de criar condições para queda significativa dos juros em futuro próximo. "A decisão conservadora do Copom dá continuidade ao ciclo de aperto monetário iniciado no ano passado, combate mais duramente a inflação logo nestes primeiros meses e acelera a convergência dos índices correntes para as metas ajustadas", finaliza o presidente.