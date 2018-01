Fiesp descarta demissões para ajustar produtividade industrial O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, descartou hoje a possibilidade de a indústria paulista recuperar sua produtividade com demissões, uma vez que o nível de atividade industrial mantém-se estável nos últimos meses e começa a apresentar sinais de queda. Segundo levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a produtividade industrial caiu 2,5% em fevereiro em relação a agosto do ano passado, o melhor momento verificado pelo Iedi, já excluídos os fatores sazonais (efeitos temporais). O Instituto creditou a queda de produtividade ao fato de a indústria ter elevado suas contratações ao mesmo tempo em que a atividade industrial se manteve estável. "A produtividade anda de mãos dadas com o crescimento da atividade. Se uma indústria conta com 100 pessoas e sua carteira de pedidos está muito cheia, a produtividade cresce porque o ambiente exige a necessidade de fazer hora extra e entregar as mercadorias, ou seja, cria todo um clima. Se a demanda apresenta sinais de queda, o empresário continua com os 100 trabalhadores, não vai demitir, pelo menos por um tempo, porque as coisas se acomodam", analisou. Francini ressaltou ainda que a produtividade industrial cresceu 6% no acumulado do ano passado, o que também justificaria os ajustes pelos quais o setor passa neste início de ano.