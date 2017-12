Fiesp discutirá preço do aço com setor siderúrgico O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, informou hoje que a Fiesp convocará representantes do setor siderúrgico e das cadeias consumidores de aço para discutir o aumento de preços do produto e a possibilidade de desabastecimento interno. A reunião deverá acontecer no início da próxima semana. "Sentimos que é melhor conversarmos com transparência sobre os problemas relativos ao fornecimento de aço", afirmou. "Não tem nenhum cabimento ver as nossas cadeias produtivas desabastecidas de aço enquanto o setor siderúrgico aumenta suas exportações", disse. Skaf, entretanto, esquivou-se de responder diretamente sobre a possibilidade do governo adotar medidas para diminuir os impactos da elevação dos preços do aço como forma de impedir uma escala inflacionária no setor industrial. Ele limitou-se a dizer que os industriais precisam conversar rapidamente sobre o tema.