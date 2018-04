Fiesp diz que empresários não olham mais a cor dos partidos O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, afirmou nesta terça-feira que os empresários "não estão mais preocupados com as cores dos partidos" e sim com as propostas de governo de cada um dos candidatos. "A preocupação do empresariado é com o processo, não com o produto. Todos estão querendo saber como vamos resolver os gargalos para o crescimento", disse. Ele concordou, entretanto, que, até o momento, várias das propostas já divulgadas são muito parecidas, concordando basicamente com a manutenção da estabilidade econômica, metas de inflação, ênfase no social e no aumento das exportações. "Nos sentimos vitoriosos por conta disso, até porque são objetivos pelos quais trabalhamos. Mas o segundo passo é chamar os candidatos, debater de tal maneira que possamos chegar às diferenças, para que a população possa decidir em quem votar", disse. Pesquisa do instituto Vox Populi para a Fiesp, com 400 empresários, divulgada nesta terça, aponta que 45% deles decidirão o voto conforme as propostas dos candidatos, 28% decidirão de acordo com o candidato e 8% conforme o partido. Os três fatores combinados tiveram 15% das respostas, enquanto a resposta "nenhum dos fatores" teve 2% de preferência (2% não responderam). Piva reiterou que a Fiesp, "pelo seu caráter pluralista", não apoiará nenhum candidato, mas poderá apoiar propostas ou partes delas, independentemente do partido. Ele afirmou que ainda faltam cinco meses para as eleições e que muitas propostas ainda faltam ser anunciadas e discutidas. Mas disse que a proposta do PT tem o mérito de ter sido divulgada com bastante antecedência, "apesar dos erros que contém"; que a política industrial, "que nos toca muito", do pré-candidato do PSDB, senador José Serra, é "muito boa", e que propostas populistas como algumas do pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, "preocupam".