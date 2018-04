Fiesp e associação dos EUA criam ´Diálogo Industrial´ A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a National Association of Manufactures (NAM) - entidade norte-americana da indústria e do comércio que representa mais de 14 mil empresas - assinaram uma declaração conjunta nesta sexta-feira, 13, formalizando esforços para a liberalização do comércio internacional e a criação de um ambiente favorável para a conclusão da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Para alcançar esse objetivo, as duas entidades anunciaram a formação bilateral do Diálogo Industrial Brasil - Estados Unidos, que pretende encontrar soluções para questões pendentes nas conversas multilaterais. "Esta iniciativa é o resultado direto de uma relação profunda entre as duas entidades, construída por meio de um memorando de entendimento inicial de março de 2005", afirma a declaração conjunta. Segundo o documento, o "Diálogo Industrial" pretende dar subsídio aos governos brasileiro e norte-americano para aumentar os esforços para a obtenção de um acordo ambicioso e equilibrado na Rodada de Doha, no menor tempo possível. Ainda, segundo a declaração, a Fiesp e a NAM afirmam que um ambicioso resultado na Rodada Doha depende de movimentos de outras importantes partes da negociação. "As duas entidades estão trabalhando para engajar os representantes do setor privado do mundo para encorajá-los a persuadir seus governos a melhorar suas ofertas na Rodada Doha, com foco especial nos representantes da indústria da Argentina, do Canadá, da China, da União Européia, da Índia, do Japão e da África do Sul."