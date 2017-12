Fiesp e Ciesp aprovam medidas de redução tributária em SP A aprovação dos empresários ao Programa São Paulo Competitivo, anunciado hoje pelo governador Geral do Alckmin, foi unânime. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horacio Lafer Piva, afirmou que o setor produtivo paulista vinha trabalhando há bastante tempo pela redução de tributos. "A carga tributária é o maior inferno da nossa vida. A redução anunciada hoje é um grande ativo a nosso favor", disse. Seu sucessor na Fiesp a partir de segunda-feira, Paulo Skaf, afirmou que as medidas, principalmente a redução dos tributos, farão com que as indústrias tenham mais recursos para investir em aumento de produção, gerando empregos e elevando o consumo. "É uma melhora no ambiente industrial paulista", disse. Skaf, porém, ressaltou que esperava a inclusão de mais setores na lista dos nove que tiveram o ICMS reduzido. "Vínhamos pleiteando junto ao governador um corte de impostos para todas as cadeias produtivas", disse. Primavera tributária O presidente eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Cláudio Vaz, afirmou que o anúncio é para ser comemorado. "O conjunto de medidas é amplo e lida com áreas nas quais a indústria paulista estava em franca desvantagem sobre outros estados, como portos, infra-estrutura, capacitação técnica e tributos", afirmou logo após o anúncio. Para Vaz, um aspecto importante do programa, apelidado de "Primavera Tributária" pelo próprio governador, é que ele trata da questão da competitividade como uma combinação de fatores. Veja no link abaixo as principais medidas anunciadas hoje.