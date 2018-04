Fiesp e Fazenda divergem sobre acordo com exportador A disputa bilionária entre governo e exportadores em torno da vigência ou não de um incentivo fiscal, o crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), movimentou a Esplanada dos Ministérios ontem. O diretor de Relações Internacionais e de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Roberto Giannetti da Fonseca, disse que partiu do Ministério da Fazenda a iniciativa de propor um acordo com os exportadores para encerrar logo a disputa. A afirmação provocou irritação no Ministério da Fazenda, que desmentiu a versão em duas notas oficiais.