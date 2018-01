Fiesp e Iedi apresentam proposta para crescimento de 5% A indústria apresentou nesta quinta-feira um estudo com propostas para a obtenção do crescimento econômico entre 2007 e 2010. De acordo com a proposta, o Brasil cresceria 4% em 2007 e, nos anos seguintes, até 2010, a meta seria ampliada em meio ponto porcentual a cada ano. Para o período, entre 2011 e 2013, a proposta também prevê que é possível ter meta de crescimento meio ponto porcentual acima do ano anterior. O estudo, intitulado "Brasil na busca do Crescimento Econômico", foi elaborado em uma parceria inédita pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) e a Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O foco da proposta é o ajuste fiscal, com superávit fiscal nominal em 2007. Superávit nominal é a arrecadação do governo menos os gastos, incluindo o pagamento de juros. Hoje o governo tem meta para o superávit primário, que não inclui os juros. As entidades defendem que esta avaliação é errada, já que o pagamento de juros faz parte dos gastos do governo. O estudo defende que a queda dos juros é, portanto, condição precedente e concomitante à redução da dívida que inclui o pagamento de juros. O fato é que esta despesa (com juros) no orçamento tem enorme peso e uma política monetária mais flexível, por si só, significaria diminuição da relação dívida/PIB. O estudo destaca ainda que uma redução acelerada dos juros não paralisaria o financiamento das dívidas do Estado, pois o mercado financeiro continuaria financiando o Estado brasileiro mesmo a taxas mais baixas. A indústria avalia que, diferentemente do que o governo diz, os juros reais (taxa Selic descontada a inflação) não estão caindo, já que os preços seguem em queda. O estudo prova que, com juros equilibrados, o câmbio naturalmente encontraria também um nível de equilíbrio. No documento de aproximadamente 50 páginas, os industriais pleiteiam o que chamam de câmbio competitivo e mais equilibrada, talvez na casa de "R$ 2,50/R$ 2,60", segundo Paulo Francini, diretor da Fiesp. Câmbio equilibrado Para um câmbio mais "equilibrado", a proposta sugere que a alta do PIB levaria a aumento das importações, e a redução do diferencial de juros externos e internos implicaria menor pressão de valorização da moeda doméstica. Os dois fatores ajudariam a depreciação do real, como querem os empresários. Segundo Paulo Skaf, presidente da Federação, há esperança, mas não certeza, de que o governo federal venha a atender o pleito. Mas o fato, diz o empresário, é que o presidente Lula tem falado muito em crescimento de 5%. "Se o presidente quer isso, alguma coisa terá de fazer", frisou. As duas entidades defendem que, se o novo enfoque da política econômica for adotado conforme o estudo apresentado hoje, e já discutido com o ministro Guido Mantega, da Fazenda, que fez observações, a média do crescimento do PIB no período 2007 a 2016 será de 7%. Mas se o governo optar pela continuidade, esse número cai para a média de 3,2% no mesmo período.