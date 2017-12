Fiesp e Serasa lançam indicadores da indústria A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Serasa firmaram hoje acordo de cooperação para a elaboração de novos indicadores para a indústria paulista. A partir de março, serão divulgados índices de desempenho econômico-financeiro de cerca de 20 setores industriais. O trabalho parte da análise de balanços de empresas abertas e fechadas, incluindo dados como margem de lucro, rentabilidade, Ebtida, geração de caixa, investimentos e nível de endividamento. A idéia, segundo Pierangelo Rosseti, diretor de Competitividade da Fiesp, é criar um bechmark (índice referência) setorial para que cada empresa, individualmente, possa comparar seu desempenho com o conjunto do setor. ?Medir o desempenho é fundamental para o gerenciamento e para a tomada de decisão de cada empresa", disse o presidente da Serasa, Elcio Anibal de Lucca, ao explicar o porquê da criação dos novos índices. Em princípio, o acesso aos indicadores será exclusivo dos associados Fiesp/Ciesp. Conforme o indicador, a divulgação será mensal, trimestral ou semestral.