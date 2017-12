Fiesp espera alta de até 3% no emprego em 2004 Apesar da queda de 0,08% no nível de emprego industrial em 2003, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aposta que a indústria terá desempenho melhor em 2004. Na avaliação do diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da entidade, Claudio Vaz, o cenário mais pessimista que a indústria trabalha é de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5%. O mais otimista é de 4,5%. Em ambos os casos, a atividade industrial será superior ao crescimento geral da economia. Segundo Vaz, se de fato se comprovar a expectativa de crescimento na demanda interna, o nível de emprego industrial em São Paulo crescerá até 3% em 2004. Se o crescimento da indústria for puxado pelas exportações, como aconteceu no ano passado, o nível de emprego crescerá 1,5% sobre 2003. O empresário acredita que, com a recomposição salarial verificada na indústria no fim do ano passado, somada ao maior fluxo de crédito, de exportações e aos juros menores, o mês de abril será o primeiro a registrar forte crescimento no nível do emprego. Isso porque os meses de janeiro e fevereiro são tradicionalmente mais fracos para a indústria em termos de contratação. Pesquisa de confiança Uma pesquisa da entidade, realizada no fim do ano passado com 69 sindicatos, dá uma medida da confiança da indústria na recuperação da economia. Dos entrevistados, 75% estão plenamente confiantes, contra apenas 9% de pessimistas; 52% dos sindicatos acreditam que a produção industrial vai crescer, e 73% deles apostam que o aumento da produção virá pela retomada do mercado interno.