Fiesp: esperava-se a "fumaça branca" da redução dos juros O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse por meio de nota à imprensa que a elevação da Selic para 19,50% ao ano frustrou a sociedade, os empresários e os trabalhadores. "Estes, com a mesma expectativa da eleição do novo papa, aguardavam a fumaça branca da redução dos juros." Os elevados patamares da Selic e da TJLP, segundo Skaf, estão, ao lado dos altos impostos e do câmbio sobrevalorizado, entre os fatores que ceifam a competitividade do Brasil. "É bom lembrar que, segundo o FMI, a economia crescerá à média de 19% no período 2003/2006, fato inédito nos últimos quarenta anos. Nos países desenvolvidos, a expansão será de 11,46 %, nos emergentes, 28,52%, mas no Brasil, apenas 13,48%", comparou o presidente da Fiesp.