Fiesp: Governo precisa de coragem para fazer o País crescer Após uma reunião com economistas para discutir o estudo Brasil em Busca do Crescimento Econômico, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o presidente da entidade, Paulo Skaf, afirmou que o governo precisa de coragem para enfrentar as mudanças necessárias para promover uma maior expansão da economia. De acordo com o estudo da Fiesp, o País pode crescer de 4,5% a 5% já no próximo ano, desde que reformas sejam realizadas e a taxa de juros seja trazida para um patamar médio de 6% em 2007. "Para crescer é preciso reduzir os juros, com isso trazer o câmbio para um patamar melhor, realizar reformas e apertar o cinto para dar mais espaço para o investimento público. Isso tudo pode ser feito ao mesmo tempo. Por quê não?", questionou. Essa parece ser a opinião do setor. Em evento para apresentar os dados do segmento, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton de Mello, também disse que o presidente Lula terá que "adotar medidas de coragem". "É preciso mudar o patamar no câmbio, posicionando o dólar acima de R$ 2,40, próximo de R$ 2,50, algo com coragem. É necessário, por exemplo, acabar com os incentivos fiscais para a aplicação financeira para investidores estrangeiros", sugeriu. Medidas Segundo Mello, ao adquirirem títulos públicos, os investidores externos são isentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e, quando obtêm lucro, de Imposto de Renda. "Por que o estrangeiro não paga nada e o brasileiro muito? Podemos tirar esses incentivos, melhorar a valorização do real, sem mudar a política de câmbio flutuante", argumentou. Outra iniciativa, segundo ele, seria a de permitir aos exportadores manterem mais do que os atuais 30% dos recebimentos externos em contas estrangeiras. "Poderia elevar esse valor para algo próximo de 99%, porque, ao estimular a desvalorização do real, haverá uma faísca, uma ignição para estimular o desenvolvimento em cadeia do Brasil", avaliou. Outra medida por ele sugerida, reconhecidamente polêmica, e que, na sua visão, merece "tratamento transparente", seria a elevação das tarifas de importação de bens de consumo, especialmente casos de calçados e produtos plásticos. "A Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul está em 14% e a Organização Mundial do Comércio (OMC) nos permite subir para até 35%. Podemos colocar essas tarifas, mesmo que em caráter transitório. A Argentina faz isso, até por meios tortos", disse, ao insistir que a medida não traria grandes benefícios ao setor de máquinas e equipamentos porque há grande quantidade de produtos de exceção, chamados ex-tarifários, que obtêm redução de carga tributária, quando importado. O benefício viria, segundo o presidente da Abimaq, para os fabricantes de produtos de consumo brasileiro, que, por sua vez, são compradores de máquinas. Boa vontade De acordo com Skaf, o ministro da Fazenda já demonstrou boa vontade com as propostas da Fiesp, mas a entidade ainda não recebeu qualquer sinal de que suas propostas serão adotadas. Quanto às dificuldades políticas para a realização de reformas, Skaf não vê grandes problemas. "Politicamente, eu não teria dúvida em fazer o que for preciso para levar o Brasil a crescer 5% ao ano", destacou. Presente à reunião, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira defendeu a redução rápida da taxa de juros em combinação com a instituição de um mecanismo de administração do câmbio. "É claro que além disso tem o problema do ajuste fiscal, mas isso não impede que se traga a taxa de juros para baixo. É possível fazer ambas as coisas sem causar problemas para economia", disse. De acordo com Bresser, também é fundamental extinguir a parcela da dívida pública atrelada à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), o que contribuiria para o ajuste fiscal no País. "Não podemos conviver com a taxa de juros de longo prazo e outra de curto", disse. Para o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, as propostas da Fiesp vão na direção correta, mas precisam ser melhoradas, se objetivo for promover o crescimento sustentado do País. "Entendo que o que a Fiesp discute aqui é o início do debate. Ao mesmo tempo, as propostas oferecem soluções que não são as mais adequadas para enfrentar o problema do gasto público", disse.