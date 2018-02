Fiesp: indústria deve fechar ano com menos 80 mil vagas O diretor titular do Departamento de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, afirmou que a desaceleração da economia brasileira, que impactou com vigor a indústria paulista, especialmente o ramo exportador, deve provocar uma redução próxima a 80 mil postos de trabalho do setor manufatureiro no Estado. O número seria equivalente a uma retração de 3% a 4% no estoque de vagas das fábricas com relação a 2008.