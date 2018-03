Fiesp: indústria retomará em março produção pré-crise

De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, a explicação sobre esses fatos é o aumento da produtividade, o que esclarece, em parte, a defasagem entre o tempo de recuperação da produção industrial e o período de retomada da geração mais avantajada de empregos. "Antes da crise, as empresas trabalhavam muito intensamente, pois a conjuntura econômica era de fartura. Com os desdobramentos da crise, as indústrias tomaram medidas com rapidez para reduzir seus custos e otimizar suas fábricas. Com o fim da crise, as companhias perceberam que trabalhavam com algum excesso que poderia ser cortado, o que está ocorrendo agora", afirmou.

O diretor da Fiesp fez ainda uma comparação com o que ocorreu nas casas e fábricas do País após o apagão de 2001. Ele destacou, por exemplo, que muitas pessoas e empresas adotaram novos hábitos em suas residências e escritórios para economizar eletricidade, como a ampliação do uso de lâmpadas fluorescentes. "Quando acabou o problema do apagão, as pessoas incorporaram aquelas práticas que evitavam desperdício de energia em seu cotidiano", ressaltou.

A Fiesp prevê também que o nível de atividade da economia continuará se aquecendo nos próximos trimestres e estima que o PIB, na margem, cresceu 2% entre julho e setembro deste ano, taxa que deve se repetir entre outubro e dezembro. Se tal ritmo de expansão for confirmado, a entidade projeta que o País deve apresentar um incremento no PIB de 0,4% este ano. "Caso tal velocidade de expansão no fim de 2009 seja mantida ao longo de 2010, isso deve agregar 3 pontos porcentuais ao PIB no próximo ano. Portanto, é possível observar que não é tão difícil atingir os 6,2% de aumento do PIB que estamos prevendo", comentou Francini.

O diretor explicou que a projeção de crescimento de 6,2% para o PIB em 2010 feita pela Fiesp leva em consideração alguns elementos. Um deles é o carregamento estatístico (carry over) de 2009 para 2010. Além desse fator, a entidade prevê que o crescimento da massa salarial ampliada, a expansão da concessão de crédito e o fim da recessão nos países centrais deve colaborar para sustentar em um patamar elevado o crescimento do País no próximo ano.

Para 2010, a Fiesp estima uma alta de 6,7% da massa salarial ampliada, formada pelo total de rendimentos obtidos pelos trabalhadores, pelos benefícios previdenciários e pelos relativos à rede de proteção social. Segundo a Fiesp, essa marca é superior ao avanço de 5,2% desse indicador para 2009. A entidade prevê ainda um incremento de 24% do crédito na categoria recursos livres para o próximo ano, número bem maior do que o avanço de 9,6% que deve ser apurado neste ano. "Prevemos que a concessão de crédito no Brasil deve superar 50% do PIB no próximo ano e é até possível que alcance algo próximo a 55% do Produto Interno Bruto", afirmou Paulo Skaf, presidente da Fiesp.