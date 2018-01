FIESP lamenta solução do governo para FGTS A Federação da Indústria de São Paulo (FIESP) divulgou uma nota oficial lamentando a solução encontrada pelo governo para reembolso do expurgo do FGTS e afirmou que as entidades representativas dos empresários vão continuar a sua luta, recorrendo ao Congresso e ao Poder Judiciário. A nota, assinada pelo presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, afirma que a federação está convencida de que está em jogo a sobrevivência da produção no País, especialmente a pequena e média indústria em mãos de brasileiros.Os empresários da indústria paulista lamentaram a decisão do governo de elevar o valor das contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A maior resistência é pelo aumento da alíquota da contribuição mensal. Alguns empresários, como o presidente da Siemens, Hermann Wever considera até que o porcentual da multa de 40 para 50% pode desestimular as empresas a demitir seus empregados para contratar outros por menor salário. A medida, segundo ele, deve tornar o empresariado mais consciente. Mesmo assim, na sua opinião, vai aumentar a informalidade por tornar as demissões mais caras.