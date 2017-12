Fiesp lança linha de crédito para micro e pequenos empresários A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) lançará, na próxima terça-feira, um novo serviço para as empresas, chamado de Salas de Crédito, para facilitar linhas de financiamento aos micro, pequenos e médios empresários. Para isso, a Fiesp fechou parceria com cinco instituições financeiras: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nossa Caixa e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com a Fiesp, longe das agências, os gerentes darão um atendimento personalizado às empresas, com esclarecimento de dúvidas e orientações sobre as opções mais adequadas à realidade de cada uma. Serão oferecidos financiamentos para capital de giro com taxas mais baixas que as vigentes no mercado, e linhas de investimentos, inclusive aquelas repassadas pelo BNDES e pelo FAT/Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger). Do mesmo local, sairá o pedido de concessão, que seguirá para avaliação da agência. O serviço funcionará na sede da Fiesp. Poderão participar da Sala de Crédito as indústrias associadas aos sindicatos filiados à entidade, as participantes do Programa de Incubadoras e dos Arranjos Produtivos Locais e empresas parceiras das Diretorias Regionais da entidade. Segundo o diretor do Departamento de Micro, Pequena e Média Indústria da entidade paulista, Milton Bogus, caso a avaliação demore ou surja algum obstáculo à liberação de crédito, o empresário poderá recorrer à Fiesp, que procurará mais informações na agência bancária. "A intenção é que se conclua o financiamento. Nosso objetivo maior é descobrir onde estão os gargalos, inclusive os existentes entre o BNDES e os demais bancos", destaca a nota.