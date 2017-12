Fiesp lança serviço de financiamento a empresas A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) lançará, na próxima terça-feira, a Casa de Crédito, um serviço de financiamento para as micro, pequenas e médias empresas. O serviço é fruto de parceria com os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nossa Caixa e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com a Fiesp, o serviço oferecerá financiamentos para capital de giro com taxas mais baixas que as vigentes no mercado e linhas investimentos, inclusive as repassadas pelo BNDES e pelo Programa de Geração de Emprego e Renda. Das casas de crédito, que funcionarão na sede da Fiesp, sairão os pedidos de concessão para a avaliação das agências. Segundo o diretor do Departamento de Micro, Pequena e Média Indústria da entidade, Milton Bogus, "a intenção é que se conclua o financiamento". "Nosso objetivo maior é descobrir onde estão os gargalos, inclusive os existentes entre o BNDES e os demais bancos".