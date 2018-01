Fiesp lança três cooperativas de crédito para empresas A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo lançou hoje o projeto-piloto de três cooperativas de crédito para financiar a produção de pequenas e médias empresas ligadas ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). As três cooperativas devem iniciar operações até o fim de julho nas regiões de Alta Noroeste (Araçatuba e Birigüi), Alta Mogiana (Sertãozinho e Ribeirão Preto) e ABCD (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema). A entidade entrou com R$ 300 mil em cada uma e espera contar com a adesão de, no mínimo, 30 empresários associados ao Ciesp para cada cooperativa, cada um contribuindo com R$ 5 mil para o fundo, o que totaliza R$ 150 mil. A meta é criar até 20 cooperativas em todo o Estado. Para ampliar o número de contribuintes além dos 30, os próximos associados das cooperativas, a partir do 31º, pagarão um valor mínimo de R$ 500. A projeção da Fiesp é que as cooperativas poderão garantir empréstimos de até oito vezes o valor inicial do fundo, cobrando taxas 30% inferiores à média dos bancos comerciais, para operações na faixa de R$ 100 mil a R$ 150 mil. A organização, o acompanhamento e o controle das cooperativas estão a cargo do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicred). O sistema de pagamentos será gerenciado pelo Bansicred (banco cooperativo ligado ao Sicred).