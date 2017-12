Fiesp não sabe por que Lula não compareceu a congresso O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horacio Lafer Piva, disse no final da manhã de hoje, na abertura do I Congresso da Indústria Paulista, promovido pela entidade, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha mostrado intenção de comparecer ao evento. "Ele se manifestou muito interessado em poder se endereçar pessoalmente aos empresários da indústria de São Paulo. Algum obstáculo deve ter surgido na agenda do presidente, nós ainda não sabemos se ele pôde ou não pôde vir", disse Piva. A Fiesp havia confirmado, em seu site na internet, a presença de Lula; a Presidência da República, no entanto, não colocou na agenda de hoje, divulgada ontem à tarde para a imprensa, a participação do presidente no congresso da entidade. Veja mais informações sobre este assunto nos links abaixo.