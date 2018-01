Fiesp não tem racha, diz Skaf O presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, recusou hoje a avaliação de que a sua eleição poderá provocar um racha na entidade empresarial, num movimento em que alguns empresários têm classificado como "Fiesp do B". "Isso é uma besteira. Um comentário irresponsável, feito por um irresponsável que não tem credibilidade ou não deveria ser levado a sério", disse, referindo-se a reportagens publicadas por veículos de imprensa no fim de semana. "A Fiesp não tem racha, representa 100 mil empresários paulistas e não é a opinião isolada de dois ou três que define os rumos da entidade", adicionou. Ele se recusou a comentar qual o futuro pode ser esperado para o relacionamento entre a Fiesp e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), a ser presidido por Cláudio Vaz. "O processo do Ciesp está na mão da comissão eleitoral e, só depois que a comissão definir, vamos nos pronunciar", afirmou. Skaf confirmou ainda que o deputado federal Delfim Netto (PP-SP) participará da sua gestão da área econômica, ainda sem cargo definido, assim como o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, auxiliará a entidade na área de Comércio Exterior. O presidente eleito da Fiesp participou de uma palestra do ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, em evento realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).