Fiesp: nível de atividade da indústria sobe 2% em junho O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista teve alta de 2% em junho, na comparação com maio, já considerando o ajuste sazonal, segundo levantamento divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Nos dados sem ajuste, houve aumento de 0,4%. Na comparação com junho do ano passado, o indicador apresentou perda de 12,8%. Nos últimos 12 meses encerrados em junho, a produção industrial paulista teve variação negativa de 6,8%. No primeiro semestre de 2009, o INA apresenta queda de 14,1% em relação aos primeiros seis meses de 2008.