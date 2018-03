Fiesp: nível de emprego sobe 0,94% em novembro O nível de emprego na indústria paulista subiu 0,94% em novembro ante outubro, com ajuste sazonal, no melhor resultado desde dezembro de 2006, quando a alta foi de 1,51%, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No cálculo sem ajuste sazonal, o emprego teve alta de 0,15%. Segundo a entidade, 3.500 vagas foram criadas no mês. De janeiro a novembro, o emprego acumula queda de 1,35%, o que significou o fechamento de 30,5 mil postos. Na comparação com novembro de 2008, o indicador teve queda de 6,29%, o que representou uma redução de 150 mil vagas.