Fiesp obtém liminar que garante exportações durante greve A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) obteve ontem uma liminar que garante às empresas associadas ao sistema Fiesp/Ciesp o direito de exportar e importar mercadorias de forma regular, apesar da greve dos agentes fiscais aduaneiros em portos e aeroportos. A liminar só é válida quando cumpridas as exigências de documentação normalmente feitas nas operações de comércio exterior e com prova de que a empresa é associada ao CIESP. Para obter cópia autenticada da liminar, o empresário deve entrar em contato com a Central de Atendimento da Fiesp/Ciesp no 3549-4499. Procedimento A entidade impetrou mandado de segurança coletivo em 1º de abril, alegando que a paralisação prejudicaria as atividades ligadas ao comércio exterior dos associados. A liminar foi concedida pela Juíza da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo. Os técnicos da Receita Federal iniciaram um primeiro movimento de paralisação em 1º de abril, data em que a Fiesp/Ciesp impetrou o mandado de segurança. A greve dos técnicos foi suspensa no dia seguinte (2/4), mas os agentes retomaram paralisações periódicas a partir do dia 13. A Fiesp pede aos empresários que tenham dificuldades no desembaraço das mercadorias com o uso da liminar que encaminhem para a Assessoria Jurídica da Fiesp/Ciesp (fax 11 3549-4415) correspondência relatando o ocorrido do modo mais detalhado possível. Dessa forma, a desobediência à ordem judicial será informada à juíza responsável pelo processo.