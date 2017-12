Fiesp organiza onze missões internacionais de comércio A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) traz, em maio, um grupo de 15 importadores de vários países para conhecer os produtos paulistas nas áreas de saúde e ração animal com potencial exportador. Empresários de Chile, Colômbia, México, Espanha, Peru, Rússia, Turquia, Uruguai e Venezuela já confirmaram a participação na Rodada Internacional de Negócios, que a entidade promove anualmente. Para este evento, o orçamento da Fiesp é de R$ 140 mil. Setores como alimentos e equipamentos médicos-odontológicos já foram beneficiados em anos anteriores pela iniciativa. Segundo Romão Parolin, gerente do CIN, a cada ano a Fiesp escolhe um setor diferente para a Rodada Internacional. Eventos programados A Fiesp também organiza neste ano a participação de pequenos e médios empresários paulistas em onze eventos de comércio exterior, entre missões comerciais e rodadas de negócios. O próximo é uma missão comercial à China, de 16 a 18 de junho, num trabalho de continuidade à visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará ao país em maio. De acordo com o calendário preparado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da entidade, além do Panamá e China, a Fiesp organizará missões para Angola, Moçambique, Bolívia, África do Sul, Cuba, Emirados Árabes e Estados Unidos. Faz parte da agenda o Transnacional 2004, feita internacional para comércio e transportes intermodais, que acontece em São Paulo. Neste ano, a Fiesp já participou da organização de missão para a Exposição Comercial Internacional do Panamá. O pavilhão brasileiro contou com 60 estandes e 95 empresas brasileiras representadas. Foram realizados negócios da ordem de US$ 889,9 mil, com estimativa de novos negócios da ordem de US$ 4,145 milhões.