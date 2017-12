Fiesp partirá para pressão e cobrança ao governo Lula Os industriais paulistas farão este ano uma ação política de pressão e cobrança para que o governo favoreça, com medidas concretas, sobretudo na área tributária, o crescimento econômico do País. Foi o que disse o empresário Nildo Masini, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. "Nós acreditamos na possibilidade até de um crescimento maior (do que 4% do PIB), desde que o governo coloque efetivamente em funcionamento uma série de instrumentos que está pensando, como a redução do compulsório dos bancos e da taxa de juros. E nós vamos fazer essa pressão, porque percebemos que ela é benéfica para o próprio governo. Nós sabemos que o governo funciona quando pressionado, resolve determinadas situações quando cobrado. E por essa razão que nós vamos, este ano, cobrar e pressionar. Vamos fazer essa pressão política em benefício do próprio País." Carga tributária Um dos pontos principais da cobrança se refere à carga tributária. Segundo Masini, além de extremamente elevada, o setor industrial em boa parte vem financiando o governo na taxação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). "Hoje, nós recolhemos o IPI antecipadamente e o prazo médio de faturamento das nossas empresas é de aproximadamente 90 dias. Você, com cerca de 20 dias, recolhe o tributo que ainda vai receber do cliente para quem você forneceu e que é o efetivo pagador do IPI." A questão do dólar O vice da Fiesp defendeu uma atuação mais decidida do Banco Central para evitar a continuidade da apreciação do real frente ao dólar e não prejudicar as exportações brasileiras. Ele disse ser necessário que a moeda americana suba para três reais, valor mencionado no final do ano passado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. "O Furlan, que é nosso companheiro lá (no governo), tem defendido (esse valor), e é o que nós precisamos."