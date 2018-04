Fiesp pede ajuda da comunidade internacional à Argentina O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, lamentou hoje a renúncia do ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, e afirmou que a comunidade internacional deveria ajudar o país a sair do "atoleiro" em que se encontra. "Tombar uma figura como o ministro da economia é complicado", afirmou. De acordo com ele, a situação obriga a Argentia "passar primeiro por um processo de empobrecimento da população ante de voltar a crescer". "O fato é que a comunidade internacional, que tanto exaltou a Argentina, agora não está ajudando". Ele não acredita que um agravamento da crise no país vizinho irá contaminar a economia brasileira. "As empresas nacionais já se adaptaram à perda do poder de compra do argentino. A Argentina não significa um problema enorme para as empresas brasileiras, significa perda de oportunidades". Piva acredita que as dificuldades pelas quais passa a Argentina prejudicam o Brasil nas negociações do Mercosul com a União Européia A Fiesp recomendou aos empresários que se mantenham atentos em relação às oportunidades de investimento na Argentina, apesar do momento caótico pelo qual passa o país. "Temos uma forte recomendação para o empresariado, de que as empresas brasileiras prestem atenção, sim, na Argentina" disse a diretora de pesquisas e estudos econômicos da entidade, Clarice Messer. "Temos interesses comerciais estratégicos na Argentina, principalmente naquilo que diz respeito ao Mercosul, à Alca e às negociações bilaterais com a União Européia".