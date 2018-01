Fiesp pede fim de contribuição adicional à multa do FGTS A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) voltou a solicitar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a extinção da contribuição de 10% adicionada à multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), resultante da demissão de empregados sem justa causa. Em nota encaminhada à imprensa, a entidade industrial informou que seu presidente, Paulo Skaf, está reforçando o pedido de extinção deste porcentual ao presidente Lula. Segundo a Fiesp, a solicitação ocorre porque a finalidade da tributação já foi cumprida, "pois a sua criação objetivou complementar a atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS, em razão da utilização de índices inflacionários defasados pelo governo federal, gerando condenações judiciais nesse sentido". A Fiesp destacou que é contrária à cobrança, mesmo se for considerada a possibilidade da manutenção do valor adicional com o intuito de financiar um fundo habitacional, conforme tem anunciado o governo federal. "A Fiesp, que vem lutando pela redução da carga tributária, já apresentou medidas alternativas para a retomada do crescimento, reconhecendo a importância do segmento da Construção Civil para o desenvolvimento do País", salientou a entidade paulista.