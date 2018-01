Fiesp pede redução dos impostos sobre a produção As industriais paulistas defenderam hoje a adoção de subsídios por parte do governo, sobretudo na forma de desoneração dos investimentos produtivos, para ajudar a amenizar os custos do ajuste de estoques realizado nos últimos meses. Segundo a diretora do Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas da Fiesp, Clarice Messer, o ajuste resultou na diminuição das margens de lucro e na queda dos investimentos. "Agora é o momento de o governo agir. O empresário precisa deixar de pagar impostos sobre o que investe", disse. Para ela, essa desoneração é mais viável do que estender a redução do IPI concedida ao setor automotivo aos outros setores da economia. Sobre os investimentos incidem, por exemplo, PIS, Cofins, CPMF e o próprio IPI.